Dia : "J'avais un bon de sortie, mais..."

Boulaye Dia (24 ans) ne souhaite pas aller n'importe où, après Reims.





Lors du mercato estival, l'attaquant a refusé des offres émanant de formations russes, anglaises et italiennes. Il souhaite trouver une écurie où il se sente bien : "Ça n'a pas été dur, car il n'y a jamais eu de malentendu entre moi et la direction. Ça a été toujours carré. J'avais un bon de sortie, mais ce n'était pas une obligation. J'avais toujours dit qu'il ne fallait pas partir pour partir. Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions."





"Si tu as de l'argent, mais que tu n'es pas bien sur le terrain..."

L'argent n'est pas la priorité : "J'ai toujours privilégié le sportif. Quand j'ai signé à Reims en 2018, j'avais des propositions financières plus importantes. Privilégier l'argent est le mauvais choix pour moi ; c'est mieux d'être épanoui sportivement. Si tu as de l'argent, mais que tu n'es pas bien sur le terrain... C'est avec le ballon qu'on est heureux ! Je comprends ceux qui choisissent le financier. Mais si sportif est bon, le reste suivra."



Depuis le début de la saison, Dia a marqué 8 buts en 8 apparitions en Ligue 1. Et l'an passé, il en avait mis 7 en 24 matchs. L'OM serait très attentif à sa situation.