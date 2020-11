Ligue 1, reports : Djellit répond à Eyraud

Nabil Djellit considère que l'OM a tort de se plaindre des reports de matchs.





"Il a parlé d'injustice, non ? Mais est-ce qu'il y a eu une injustice pour Amiens ou d'autres clubs quand le Championnat de France s'est arrêté au printemps dernier ? Est-ce qu'on l'a entendu parler d'injustice à ce moment-là ? Moi, je pose la question naïvement. C'est sous couvert d'intérêt général, mais c'est plus un intérêt très particulier. L'OM a eu trois matchs reportés cette saison, notamment contre Saint-Etienne, mais sur les trois fois, ce n'était pas toujours à cause de l'autre équipe. Est-ce qu'il a parlé d'injustice pour Saint-Etienne quand le match face à l'OM a été reporté, parce qu'il y avait des cas de Covid à Marseille ? Est-ce qu'il a parlé de l'intérêt général à ce moment-là ? Non, donc l'Olympique de comm', ça suffit", a lâché le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Djellit n'a de toute façon eu de cesse de se payer l'OM, ces derniers mois. Comme tous les journalistes rageux qui n'ont pas le club phocéen dans leur coeur et ont été frustré par l'arrêt du championnat. A croire qu'aucun débat n'est plus possible...