Haise : "On jouera l'OM à un moment ou à un autre"

Franck Haise a tenté de justifier pourquoi le RC Lens avait refusé d'arranger l'OM et le diffuseur en déplaçant le match prévu contre Dijon et en affrontant les Phocéens, ce weekend.





"Il y a un Dijon-Lens qui se jouera dimanche. Il y a des dates qui vont être libérées avec la Coupe de France, j'ai vu ça. On jouera l'OM à un moment ou à un autre, a commenté le coach lensois. Là, il y a une journée de championnat qui était prévue. Il me semble évident, par rapport à notre préparation et à la logistique pour notre déplacement de jouer le match qui était prévu. Et que ce soit pour nous ou pour Dijon c'est la logique qui prime. On jouera Marseille un peu plus tard", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Un argumentaire qui paraît bien léger, alors que les Phocéens vont se retrouver avec deux matchs en retard et un calendrier complètement démentiel. Le 4e match de Ligue des Champions des Marseillais se disputera donc la semaine prochaine après une trêve de 19 jours consécutifs.