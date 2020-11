Mercato : Germain serait toujours pisté

Valère Germain (30 ans) serait encore pisté par des clubs de Ligue 1, en vue du mercato.





Selon les informations rapportées par Simone Rovera, au micro de Téléfoot, l'attaquant de l'OM compte rester jusqu'au terme de son contrat. Il serait pourtant suivi par plusieurs formations de L1, lesquelles seraient très attentives à sa situation.



Pour rappel, l'ancien Monégasque a disputé 7 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 1 but, cette saison. Plus largement, depuis son arrivée, en 2017, Germain s'est révélé plutôt décevant. Il a inscrit 29 buts et délivré 11 passes décisives en 136 rencontres, ce qui paraît insuffisant pour un élément offensif.



Son engagement prendra fin en juin 2021. Il ne devrait, lui, pas être prolongé.