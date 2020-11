Baup : "Ils peuvent planifier le travail un peu différemment"

Elie Baup se souvient avoir connu des difficultés liées à des reports de match, lors de la saison 2013-2014. Il pense que le staff peut faire travailler les joueurs différemment.





"En 2013-2014, c'était un peu plus spontané, par exemple quand il neigeait à Saint-Etienne. On était prévenu au dernier moment, là c'est un peu différent, le report est quand même connu à l'avance, il y a une forme d'adaptation qui est possible. Ils peuvent planifier le travail un peu différemment comparé au rythme habituel", a déclaré le technicien, interrogé par 20 Minutes.





"Atteindre un niveau physique plus proche du possible potentiel"

Il pense aussi qu'André Villas-Boas peut demander au préparateur d'améliorer les conditions physiques spécifiques de certains joueurs : "Oui tout à fait, sans aller chercher un exemple précis, ces coupures peuvent permettre de remettre à niveau certains joueurs victimes de blessure, ou en manque de rythme. Faire une bonne préparation pour régénérer le joueur et atteindre un niveau physique plus proche du possible potentiel", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le staff phocéen a également dû composer avec une préparation physique tronquée, l'été dernier, en raison de la contamination de plusieurs joueurs à la Covid-19.