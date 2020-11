Mercato : Maehle espère encore rejoindre l'OM

Joakim Maehle (23 ans) n'a pas abandonné l'idée de rejoindre l'OM. Il a notamment avoué avoir pleuré, lorsque son transfert dans le sud de la France a capoté, en toute fin de mercato estival.





"La dernière fois que j'ai pleuré ? La dernière fois que nous étions avec l'équipe nationale, lorsque mon déménagement à Marseille ne s'est pas bien passé. A Genk l'année prochaine ? Non, j'espère un peu plus au sud", a-t-il lancé face aux médias, en marge du regroupement de la sélection du Danemark.



Le latéral droit a effectivement été empêché de signer à l'OM par ses dirigeants, lesquels ont tenté une surenchère, dans les dernières heures du mercato. Les Phocéens n'ont pas pu y répondre et le joueur a dû se résoudre à rester à Genk, alors qu'il bénéficiait d'un bon de sortie.



Cette saison, Joakim Maehle a participé à 12 matchs de Jupiler Pro League, marqué 1 but et délivré 3 passes décisives. Il était censé compenser le départ de Bouna Sarr, lequel a rejoint le Bayern Munich.