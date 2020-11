Sarr ouvre la porte à un retour à l'OM

Bouna Sarr (28 ans) a ouvert la porte à un retour à l'OM, dans les prochaines saisons. Il a notamment indiqué que les supporters phocéens lui manquaient.





"Revenir un jour à l'OM ? Bien sûr ! Pourquoi pas ? C'est un club dans lequel je me sentais bien. J'ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents, mais aiment ce club. D'ailleurs, ils me manquent... Tout peut se passer. J'ai 28 ans et encore beaucoup d'années devant moi. On verra", a lancé le latéral droit lors d'un entretien donné à la chaîne Téléfoot.



Depuis son arrivée en Bavière, Bouna Sarr a disputé 6 matchs, toutes compétitions confondues. Il a notamment été appelé par Didier Deschamps chez les Bleus (même s'il n'a finalement pas pu s'y rendre). Son contrat porte jusqu'en 2024 et il ne paraît pas évident qu'il envisagera de changer de club, d'ici là.



Pour rappel, le natif de Lyon a disputé 181 matchs sous le maillot de l'OM, entre 2015 et 2020. Il était arrivé à la fin de la période Marcelo Bielsa.