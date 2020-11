Galtier rêverait de Liverpool

Christophe Galtier rêverait de prendre les rênes des Reds, et non pas de l'OM.





Selon Régis Brouard, le technicien du LOSC rêve un jour d'entraîneur Liverpool (propos relayés par L'Équipe) : "On passait les diplômes ensemble. Une fois, lors d'une discussion en groupe, il a dit ouvertement", s'est souvenu l'ancien entraîneur de Quevilly et du Red Star. Et d'ajouter : "Quand on passe les diplômes, il faut faire une semaine de stage à l'étranger. Il l'a faite à Liverpool. Son rêve, c'est d'entraîner Liverpool."



Le natif de Marseille serait par ailleurs plus proche de Lyon, en vue de la prochaine saison, que de sa ville de coeur. RMC indique que le club de Jean-Michel Aulas est très emballé à l'idée de faire de lui le successeur de Rudi Garcia, l'été prochain.



Pour rappel, Christophe Galtier coache l'équipe première du LOSC depuis le départ de Marcelo Bielsa, en 2017. Elle occupe pour l'instant la 2e place du classement de Ligue 1, derrière le PSG.