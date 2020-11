L'OM aurait fait une proposition à Amavi, mais...

L'OM aurait bien transmis une proposition de contrat à Jordan Amavi (26 ans). Le latéral gauche ne l'aurait pour l'instant pas acceptée.





Selon les informations recueillies par Simone Rovera, journaliste de Téléfoot, Pablo Longoria a transmis une offre de prolongation au défenseur. Ce dernier et son entourage ne l'auraient toutefois pas encore acceptée. Ils l'étudieraient, mais Crystal Palace serait susceptible de proposer une rémunération plus importante. Le joueur serait également suivi par des formations turques, italiennes et espagnoles.



Remise à plus tard ces dernières saisons, la gestion des fins de contrat pourrait bien se révéler très pénalisante pour l'OM, l'été prochain. Car même si le défenseur n'a pas toujours été au mieux sur les terrains dans les années précédentes, il s'était très bien repris l'année passée. Le club avait tout loisir de lui faire une offre, durant le premier confinement ou pendant le mercato, sans forcément attendre le dernier moment.



Jordan Amavi est aujourd'hui l'un des éléments importants du onze d'André Villas-Boas. Il a participé à 114 matchs, depuis son arrivée à l'OM, en août 2017.