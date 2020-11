Rocha : "Payet a le même poids que la saison dernière"

José Mario Rocha, préparateur physique de l'OM, a évoqué la condition athlétique de Dimitri Payet (33 ans). Il assure que le Réunionnais fait le même poids que la saison passée.





"Je peux déjà vous dire que Payet a le même poids aujourd'hui que la saison dernière. Le même ! Le poids ne détermine pas ses performances, mais c'est tout un tas de facteurs qui les influencent", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence. Il pense que sa préparation gênée par le coronavirus l'a empêché de revenir à son meilleur niveau : "Nous devons accepter que le Covid ait eu des influences négatives sur lui. C'est certain. Mais avec l'évolution de la situation, il va retrouver son niveau, celui que tout le monde connait."



L'ancien capitaine de l'OM a été très critiqué sur sa condition physique, ces dernières semaines. Selon RMC Sport, il a néanmoins entamé un programme personnalisé, fin octobre, et aurait déjà perdu plusieurs kilos. Comme ses partenaires, il ne sera pas avantagé par le report du match prévu contre Nice, et le refus de Lens de décaler son match.



Cette saison, Payet a disputé 9 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive.