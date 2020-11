EdF : Sarr a dédouané le Bayern Munich

Bouna Sarr (28 ans) a donné des précisions sur la convocation chez les Bleus qu'il n'a pas pu honorer.





"C'est simple. J'ai été contacté lundi dernier pour rejoindre le rassemblement. Ils sont entrés en contact avec moi dans un premier temps, puis avec le club. Il s'avère qu'après le dernier match de championnat avant la trêve contre Dortmund, je me suis blessé à une cuisse. Je faisais donc des soins, c'était un peu juste pour moi", a expliqué l'ancien latéral droit de l'OM lors d'un entretien donné à Téléfoot.





"Ils étaient très heureux pour moi"

Et d'ajouter : "A aucun moment, ce n'est le Bayern Munich qui m'a empêché d'aller en sélection, bien au contraire. Ils étaient très heureux pour moi. Après que les médecins du Bayern et de l'équipe de France se sont concertés, ils ont estimé que la meilleure des décisions pour moi, c'était de me soigner, de prendre mon temps. Ils ont estimé que c'était dangereux pour moi."



Pour rappel, Bouna Sarr n'avait jamais été convoqué lorsqu'il portait le maillot phocéen. Il faut croire que son niveau a explosé en quelques semaines.