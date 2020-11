Ligue des Nations : les Bleus connaissent leurs adversaires

La France affrontera la Belgique, l'Italie et l'Espagne, lors du Final Four de la Ligue des Nations.





Les hommes de Didier Deschamps connaissent leurs adversaires pour le tournoi final de la Ligue des Nations. Après la France et l'Espagne, mardi, la Belgique et l'Italie ont obtenu leur billet pour le Final Four. Les Italiens ont battu la Bosnie-Herzégovine et devancent les Pays-Bas, au classement du groupe 1. La Belgique a dominé le Danemark (4-2) et pris notamment maintenu son avance sur l'Angleterre, dans le groupe 2.



Pour rappel, les quatre sélections se retrouveront pour un mini-tournoi, entre le 6 et le 10 octobre 2021. Il devrait se jouer en Italie et le tirage au sort aurait lieu le 3 décembre.