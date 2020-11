Ligue 1, droits TV : la LFP discute avec Canal+

La Ligue de Football Professionnel discute d'une possible reprise des droits TV avec Canal+.





Selon Mohamed Bouhafsi et plusieurs autres sources, la LFP et la chaîne cryptée ont entamé des négociations concernant la reprise des droits télévisuels de Mediapro : "Les discussions se sont accélérées entre la LFP et le diffuseur historique Canal Plus. Les deux parties échangent depuis plusieurs jours afin d'envisager une reprise en partie ou totale des droits", a indiqué le journaliste de RMC.



Dans l'édition du jour du Parisien, Christophe Lepetit rappelle que seul un accord entre Canal+ et Mediapro peut intervenir. La LFP n'a effectivement pas encore récupéré les droits des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Il ajoute que le groupe espagnol dégraderait son offre et briserait son modèle, s'il acceptait de se délester d'un de ses lots principaux.



Pour rappel, Mediapro n'a pas payé son échéance d'octobre et souhaite négocier un rabais de 25 % sur les droits TV de la Ligue 1. Certains présidents de Ligue 1 militent pour un retour de Canal+.