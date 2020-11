Mercato : l'OM a tenté le coup avec Foket

L'OM aurait sondé l'entourage de Thomas Foket (26 ans), lors du mercato estival. Il ne serait toutefois pas allé plus loin.





Le club marseillais s'est intéressé à un troisième joueur de Reims, après El Bilal Touré et Boulaye Dia. D'après les renseignements recueillis par La Dernière Heure, les dirigeants phocéens se sont rapprochés de l'entourage de l'international belge (3 sélections), lors du dernier marché des transferts. Les discussions ne sont toutefois pas allées plus loin.



Pour rappel, l'OM n'est finalement pas parvenu à trouver un remplaçant à Bouna Sarr, en fin de mercato. Il pourrait réactiver quelques pistes, en janvier. Il ne sera néanmoins pas seul sur le dossier du Diable Rouge, puisque Parme, Schalke 04 et plusieurs clubs anglais surveilleraient également sa situation. Les noms d'Issa Kaboré, qui est prêté par Manchester City au FC Malines, et Joakim Maehle, qui évolue avec Genk, ont aussi été évoqués à Marseille, ces dernières semaines.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Foket a participé à 9 rencontres de Ligue 1, cette saison. Il a également défendu les couleurs de La Gantoise et d'Oostende, depuis le début de sa carrière.