Garcia : "Tout le mérite revient à Sarr"

Rudi Garcia a commenté la signature de Bouna Sarr (28 ans) au Bayern Munich. Il a notamment expliqué pourquoi il l'avait repositionné latéral droit.





"Au poste d'attaquant, il aurait pu jouer à Leverkusen ou à Leipzig, mais ça ne l'intéressait pas. Il voulait absolument aller au Bayern Munich, donc il a fallu le reconvertir (rires). Je voyais en Bouna toutes les qualités du latéral moderne. Physiquement fort, capable de répéter les efforts, il va vite, techniquement très bon, capable de délivrer de bons centres. Perfectible dans la finition. Tout le mérite revient à Bouna", a déclaré l'actuel coach de Lyon lors d'un entretien donné à Téléfoot.





"Sarr n'oublie pas d'où il vient"

Et de poursuivre : "Au Bayern Munich il est en train de s'installer au poste de latéral droit, mais j'ai vu aussi qu'il avait joué latéral gauche. C'est un vrai bonheur parce que Bouna il le mérite. Au-delà d'être un bon joueur, c'est un homme de grande qualité qui n'oublie pas d'où il vient."



Pour rappel, Sarr a disputé 181 matchs sous le maillot de l'OM, entre 2015 et 2020. Garcia l'a entraîné entre 2016 et 2019.