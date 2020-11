L'OM a augmenté son capital de 132 ME

Les actionnaires de l'OM ont procédé à une augmentation de capital de 132 128 683,08 euros, le 14 octobre dernier.





Le capital de l'OM a été augmenté d'un peu plus de 132 millions d'euros, le 14 octobre dernier. L'opération est visible sur le procès-verbal de l'assemblée générale déposée au greffe du tribunal de commerce de Marseille. Le capital du club est désormais de 248 millions d'euros.



Il est pour l'instant difficile de savoir si cette augmentation est liée à la situation financière compliquée (elle peut être rendue obligatoire en cas de pertes importantes), ou si elle laisse augurer l'arrivée d'un nouvel investisseur. Frank McCourt aurait déjà injecté plus de 250 millions d'euros, depuis son arrivée, en 2016. Or le club a été particulièrement impacté par la crise économique générée par la pandémie de coronavirus. Il a aussi été très pénalisé par le fair-play financier, ces dernières saisons, lequel paraît avoir empêché l'Américain de mettre des fonds supplémentaires pour recruter et combler les dettes.



Cette nouvelle relancera sans aucun doute les rumeurs de rachat. Pour rappel, des discussions étaient censées se tenir avec Mohamed Ayachi Ajroudi, ces dernières semaines, dans cette optique.