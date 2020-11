Mediapro : Macron s'est payé la LFP

Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots concernant le contrat signé par la LFP avec Mediapro. Il a directement visé Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot.





"On sait l'importance macroéconomique de ce contrat. Je vais vous dire franchement les choses, c'est un contrat de fou. On avait averti la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. On s'est tous mis dans une situation impossible. Comme toujours lorsqu'on pense qu'il y a des situations mirifiques qui existent", a déclaré le président de la République lors de la réunion des acteurs du monde du sport, mardi (propos rapportés par Le Parisien).





"Trouver une solution intelligente entre les partenaires"

Il pense néanmoins qu'une solution pourra être trouvée, ces prochaines semaines (propos relayés par L'Équipe) : "Je pense qu'il y a suffisamment d'acteurs historiques pour trouver une solution intelligente entre les partenaires, mais je serai exigeant pour que l'État ne soit pas le substitut d'intérêts privés avec l'argent du contribuable." Il a enfin assuré que l'Élysée ne "laissera pas le football français tomber dans les errements de ce que ce contrat avait pu laisser voir".



Pour rappel, Mediapro n'a pas versé son échéance du mois d'octobre et souhaite négocier une réduction de 25 % du montant des droits TV de la Ligue 1.