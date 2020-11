Mercato : Maehle veut quitter Genk au plus vite

Joakim Maehle (23 ans) veut quitter le KRC Genk rapidement. Il n'a pas digéré l'attitude de ses dirigeants, lors du mercato estival.





"Je veux toujours partir le plus vite possible. Ce n'est pas toujours facile de s'en aller en hiver, mais je pense que je vais y arriver. Je n'ai plus discuté de cela avec Genk, mais les dirigeants connaissent mon point de vue. En attendant, je me donne à fond pour le club, sans plus", a lâché l'international danois face aux médias, lors du rassemblement de sa sélection.



Pour rappel, Genk avait tenté une surenchère, en toute fin de mercato, empêchant le joueur de rejoindre l'OM. Un accord avait pourtant été défini au préalable et les dirigeants phocéens n'ont pas pu s'aligner sur les nouvelles exigences. Il reste désormais à voir s'ils reviendront à la charge, cet hiver, ou s'ils privilégieront une autre piste. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria s'intéressait à la situation d'Issa Kaboré, lequel est sous contrat avec Manchester City.



Cette saison, Maehle a disputé 12 matchs de Jupiler Pro League, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.