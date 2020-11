Deschamps : "Bravo à mes joueurs"

Didier Deschamps a confié sa satisfaction, après le succès obtenu par les Bleus face à la Suède (4-2), en Ligue des Nations.





"Ce soir (mardi), on a répété une autre grande performance après celle qui nous avait assuré la qualification au Portugal. On a joué face à un adversaire accrocheur, qui se battait pour ne pas descendre. L'objectif est atteint. Je suis quelqu'un de très factuel, nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe n'a fait ou ne fera mieux. On avait quand même dans notre groupe le vice-champion du monde et le champion d'Europe en titre. Tout n'est pas parfait, on ne va pas fanfaronner. Mais il faut aussi apprécier ce qu'on a été capables de faire en trois mois. C'est bien de finir avec panache. On a maintenu le niveau, bravo à mes joueurs", a déclaré le sélectionneur face à la presse.



Pour rappel, l'équipe de France participera au Final four de la compétition, du 6 au 10 octobre 2021. L'Espagne, qui a terrassé l'Allemagne (6-0) hier, est pour l'instant le seul autre pays qualifié.