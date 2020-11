Riolo croit que Villas-Boas se moque de l'OM

Daniel Riolo pense qu'André Villas-Boas est déjà parti, dans sa tête, et se moque des résultats de l'OM.





Le journaliste de RMC n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'entraîneur portugais. Il le pense peu concerné par les résultats de son équipe : "Steve Mandanda est effectivement le taulier de ce début de saison. Le vrai gros boulet c'est Payet. En plus, on a retrouvé un André Villas-Boas qui a l'air de s'en foutre de ce qu'il se passe à Marseille. Dans la façon dont il parle, que je trouve de plus en plus vulgaire, même grossière. Pour moi il a déjà quitté l'OM dans sa tête", a-t-il notamment déclaré.



Si la marche de la Ligue des Champions paraît haute (et en particulier en raison des barrières posées par le fair-play financier), il ne s'agirait quand même pas d'oublier que l'OM reste sur 3 victoires consécutives, en championnat. La situation n'est peut-être pas aussi préoccupante que certains veulent bien le faire croire.



Riolo a choisi sa position et devrait désormais la répéter jusqu'à ce qu'il finisse par avoir raison.