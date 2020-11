Landreau imagine bien Kamara chez les Bleus

Mickaël Landreau considère que Boubacar Kamara (21 ans) va bientôt pouvoir prétendre à une place en équipe de France.





"J'aime beaucoup Kamara qui est en train d'exploser. Quand on le voit en Ligue des Champions, c'est un joueur qui surnage à chaque fois dans l'effectif marseillais. C'est certainement un joueur qui va bientôt basculer pour aller avec Didier Deschamps", a déclaré l'ancien gardien de but de Nantes au micro de Canal+.



Depuis ses débuts, Kamara a pris part à 90 matchs, toutes compétitions confondues. Il constitue l'une des satisfactions de ce début de saison, à l'OM, et intéressera assurément de nombreux clubs étrangers, lors des prochains mercatos. L'été passé, Manchester City avait notamment manifesté de l'intérêt pour lui.



A noter que son contrat se termine en juin 2022. Il paraît étonnant que les dirigeants laissent entrer un minot dans ses deux dernières années de contrat. S'il ne prolonge pas, sa valeur sera très réduite, l'été prochain.