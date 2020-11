OM Fondation s'associe avec GEEV

OM Fondation a annoncé son rapprochement avec la plateforme GEEV, laquelle permet aux utilisateurs de donner et récupérer des objets ou de la nourriture.





Sur le site officiel de l'OM, la fondation a indiqué s'associer avec GEEV. Son objectif est notamment d'encourager sa communauté à faire des dons : "Aujourd'hui avec Geev, nous répondons à un besoin clé qui permet aux Français de lutter à leur niveau contre le gaspillage, tout en ajoutant une brique solidaire avec le don. S'associer à un club engagé socialement comme l'OM, donne encore plus de poids et d'impact aux dons des utilisateurs réalisés sur notre plateforme en ces temps particulièrement difficiles", a indiqué le CEO de GEEV.





"Nombreux sont ceux qui ont besoin d'un coup de main"

Et Grégoire Kopp, directeur de l'impact de l'OM, d'ajouter : "Nombreux sont ceux qui ont besoin d'un coup de main, privilégient le recyclage ou refusent le gaspillage, mais ne se sentent pas forcément légitimes à se rendre auprès d'associations classiques type Emmaüs ou les Restos du Coeur. Cette action complète donc celles que nous menons actuellement et s'inscrit parfaitement dans l'esprit de solidarité propre aux Marseillais et à la communauté OM, qui bat son plein en ces temps compliqués."



OM Fondation a aussi prévu de fournir 1 repas à la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, tous les 5 dons durant le weekend des 21 et 22 novembre. Un tirage au sort sera ensuite réalisé après des donateurs afin de remporter un maillot de l'OM, un ballon OM ou une écharpe OM.