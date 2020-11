CdF : les 32es de finale reportées

La FFF a annoncé le report des matchs du 8e tour et des 32es de finale de la coupe de France.





Face à la situation sanitaire, la fédération a annoncé le report du 8e tour et des 32es de finale de la coupe de France. Le football amateur est effectivement à l'arrêt et les 6e et 7e tours n'ont pas pu se jouer aux dates qui étaient prévues. Les 32es étaient programmées les 2 et 3 janvier 2021. Cela devrait permettre à l'OM de caser l'un de ses matchs en retard.



Pour rappel, après Lens-OM, le match OM-Nice a été reporté du fait de la contamination de nombreux Aiglons. L'équipe d'André Villas-Boas ne jouera donc pas de weekend et affrontera le FC Porto, le 25 novembre, après 19 jours sans compétition. Autant dire qu'il est difficile de savoir dans quelle condition physique elle sera.



Pour rappel, le RC Lens avait refusé d'arranger Marseille, mardi.