Covid-19 : Macron a annoncé des aides pour les clubs

Le président de la République a annoncé des aides pour les clubs sportifs, ce mardi. Les clubs professionnels seront indemnisés sur la perte de billetterie et bénéficieront d'une exonération de charges sur trois mois.





Emmanuel Macron a indiqué qu'une enveloppe de 400 millions d'euros allait être allouée au sport (amateur et professionnel). Les clubs pourront notamment bénéficier d'aides pour compenser la perte de la billetterie (100 millions d'euros), ainsi que d'exonération de charges (105 millions d'euros, sur trois mois). Jean-Pierre Caillot, Président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, s'est dit satisfait de l'ensemble des mesures : "Oui, parce qu'on n'est pas le seul secteur en grande difficulté. Je suis surtout satisfait de la manière dont s'est déroulée la réunion. Ça a duré trois heures avec une grande écoute du chef de l'État et de ses ministres." Il aurait néanmoins voulu des exonérations sur une période plus longue : "J'aurais souhaité, comme la plupart de mes collègues, que ces charges ne soient pas exonérées sur un trimestre, mais sur la saison. On sait que nos partenaires sont aussi en difficulté", a-t-il ajouté.



Il est pour l'instant difficile de mesurer l'impact de la crise économique sur les finances de l'OM. Il faut notamment espérer que le recours du club auprès du TAS, concernant le fair-play financier, aboutira sur un jugement favorable.