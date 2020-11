Ligue 1 : Lens a refusé d'arranger l'OM

Le RC Lens a refusé de jouer son match face à l'OM, ce weekend. Il a prétexté ne pas vouloir surcharger son calendrier jusqu'à la trêve hivernale.





Confronté au report du match contre Nice, le club olympien a tenté de convaincre le RC Lens de décaler sa rencontre prévue face à Dijon, ce weekend, pour disputer celle en retard. Cela lui aurait permis de lisser un calendrier qui promet d'être infernal, ces prochains mois. Le club nordiste, qui ne participe pas aux coupes d'Europe, a refusé.



D'après RMC, les dirigeants lensois ont prétexté qu'ils ne voulaient pas surcharger leur propre calendrier, d'ici la trêve hivernale. Ils disposaient pourtant de nombreuses solutions pour repositionner la rencontre qui se jouera contre Dijon, ce weekend. On peut penser que le RCL n'a tout simplement pas voulu arranger l'OM, lequel disputera son prochain match face au FC Porto le 25 novembre, soit 18 jours après celui joué face à Strasbourg (1-0).



On appelle ça la solidarité Ligue 1. Ces clubs-là sont beaucoup plus disponibles quand il s'agit de partager le gâteau des droits TV, fortement tiré à la hausse par ceux qui font de l'audience, à l'instar de l'OM.