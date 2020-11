Thuram préférait Lyon à l'OM

A l'été 2019, Marcus Thuram avait l'opportunité de signer à Marseille, au lieu de rejoindre le Borussia Mönchengladbach.





Selon les informations de La Provence, Lilian Thuram, très influent dans les choix de carrière de son fils Marcus, aujourd'hui appelé en Equipe de France, ne désirait pas que ce dernier signe à l'OM à cause de la pression énorme entourant le club phocéen. Le joueur le plus capé des Bleus (142 sélections) voulait même faire signer Marcus Thuram à Lyon, dans un club avec une pression à l'évidence bien moindre, et pour être sous les ordres de Bruno Genesio. Mais, après le départ de ce dernier du poste d'entraîneur, Lilian Thuram a conseillé à son fils de 23 ans de parapher un contrat de quatre saisons au Borussia Mönchengladbach.



Ce mardi, Marcus Thuram pourrait être titulaire ce soir en Ligue des Nations, face à la Suède.