Payet de retour en forme ?

Le numéro 10 de l'OM, très critiqué sur son poids, aurait mis le bleu de chauffe pour revenir affûté à l'entraînement.





Selon les informations de RMC, Dimitri Payet a commencé fin octobre un programme pour s'affiner, alors qu'il est apparu en surpoids aux yeux des observateurs de tous bords, jamais tendres avec lui et l'OM."Piqué" par ses non titularisations contre Manchester City et Strasbourg, le joueur de 32 ans aurait alors eu "un déclic" et voudrait retrouver son vrai niveau selon RMC, après un début de saison morose, où le joueur a notamment contracté le coronavirus.



S'il a su être efficace dans les gros matchs (passe décisive lors de la victoire contre le PSG, unique but de l'OM lors du nul contre Lyon), Dimitri Payet doit néanmoins faire mieux pour aider l'équipe à mieux figurer en Ligue des Champions (où il a raté un penalty contre Porto), et à accrocher la 2e place en L1.



Verdict le 21 novembre, contre Nice, en championnat, ou le 25 novembre contre le FC Porto en C1, si le match contre les Aiglons est reporté.