Balotelli vers la Turquie ?

L'attaquant italien est libre de tout contrat après son départ, cet été, de Brescia, relégué en D2 italienne.





L'ancien bref attaquant de l'OM (janvier-juin 2019) va-t-il se relancer dans un club européen ? Selon les informations de Fotomac, Besiktas, insatisfait des prestations de son buteur Vincent Aboubakar (1 but en 5 matchs), serait prêt à enrôler Mario Balotelli cet hiver. Le joueur de 30 ans, peu décisif l'an dernier avec Brescia (19 matchs, 5 buts), aurait des exigences financières très hautes, que le club turc aurait l'intention d'accepter. Mais les négociations buteraient sur la durée du contrat et des primes, selon le média, qui révèle également que le coach de Besiktas, Sergen Yalcin, ne serait pas chaud sur la piste de l'Italien.



Les prochaines semaines devraient permettre de voir plus clair dans ce dossier.