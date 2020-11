Dia pisté par l'OM et l'Angleterre

L'attaquant de Reims sera très convoité lors du prochain mercato, qui s'ouvre en janvier.





Selon les informations relayées par The Chronicle, Boulaye Dia, suivi par l'OM l'été dernier, le sera à nouveau cet hiver, après un début de saison canon chez le 16e de L1 (8 buts en 10 matchs officiels). Les performances du joueur de 24 ans ne sont en effet pas passées inaperçues à l'étranger, et notamment en Angleterre, où Newcaslte et Brighton, respectivement 13e et 16e de Premier League, se penchent sur lui.



L'OM, qui cherche une doublure ou un concurrent à Dario Benedetto (30 ans), aura fort à faire pour recruter Boulaye Dia, même si la perspective de jouer les premiers rôles en L1 peut être intéressante pour le Sénégalais. A noter qu'il ne reste que deux ans de contrat au buteur : un départ au plus loin l'été prochain apparaît inéluctable.