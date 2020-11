Villas-Boas a bien tenté de recruter Filipe Luis

Villas-Boas a révélé qu'il voulait recruter Filipe Luis (35 ans), lors du mercato estival 2019. Le défenseur gauche s'est finalement engagé avec Flamengo.





Dans une interview donnée à Fox Sports, le technicien phocéen a indiqué avoir tenté de faire venir l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, Filipe Luis. Ce dernier s'était toutefois déjà engagé avec Flamengo : "Je le voulais et j'étais très contrarié, car quand je l'ai appelé pour le recruter à l'Olympique de Marseille, il m'a dit qu'il était trop tard, qu'il avait déjà un accord avec Flamengo."





"Jorge Jesus est exceptionnel"

AVB a par ailleurs confié tout le bien qu'il pensait de Jorge Jesus, lequel a tenu les rênes de Flamengo, lors de la saison 2019-2020 : "Il est exceptionnel en termes de tactique, dans l'organisation de ses équipes. C'est une personne très dévouée et qui a, en plus, une vision très forte des principes du jeu et du modèle de jeu qu'il veut mettre en oeuvre. Et comme il a des idées très fixes et une très bonne capacité pédagogique, très proche de ses joueurs, il a eu un impact très important au Brésil. Il a sans aucun doute ouvert le mercato des entraîneurs portugais au Brésil", a-t-il précisé.



Pour rappel, Villas-Boas a indiqué à plusieurs reprises rêver d'entraîner au Brésil et au Japon.