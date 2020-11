Delfim : "J'ai vu des choses que je n'aurais jamais cru possibles"

Delfim est d'accord avec Leonardo, concernant la ville de football qu'est Marseille. L'ancien milieu de terrain se souvient d'événements assez improbables, lorsqu'il était à l'OM.





"J'ai vu des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Quand Bernard Tapie était directeur sportif, il évaluait l'équipe, le onze, décidait de qui jouait ou pas. Il m'a même dit quoi faire sur le terrain avec le regretté Tomislav Ivic à côté, qui était d'accord avec ce qu'il disait", s'est souvenu l'ancien joueur de l'OM lors d'un entretien accordé à Record.



Pour rappel, José Delfim a porté le maillot olympien de 2001 à 2006. Il avait été présenté par Tapie comme "le nouveau Deschamps", mais a longtemps été blessé et n'a disputé que 46 matchs, toutes compétitions confondues. Ses saisons les plus abouties ont été 2001-2002 (21 matchs) et 2005-2006 (24 matchs). Il a ensuite rejoint le Sporting CP.