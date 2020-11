Cascarino : "Le meilleur club français, c'est l'OM"

Tony Cascarino ne pense pas que le PSG ait rattrapé l'OM. Il n'a pas oublié cette époque où le club phocéen était parmi les tout meilleurs d'Europe.





"Souvent, en Angleterre, on dit que le PSG est le meilleur club français et je m'inscris en faux. On peut dire que je suis nostalgique de l'OM de Papin, Waddle, Pelé, mais pour moi, le meilleur club français, c'est l'OM. On en revient toujours à l'argent, mais il faut un manager qui impulse autre chose, comme Bielsa. Je préfère ne me régaler que cinq mois plutôt que rien du tout. On a beau me dire que la France a gagné la coupe du monde, son championnat n'est pas plus intéressant que les meilleurs matches néerlandais. Le PSG en finale de la Ligue des champions a été ennuyeux", a lancé l'Anglais à La Provence.



Pour rappel, Cascarino est arrivé au crépuscule de la période Bernard Tapie. Le club marseillais avait été relégué en division 2, et il l'a encore été un an plus tard, après qu'il ait obtenu sa promotion.