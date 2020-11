Cascarino : "J'ai vraiment aimé la camaraderie à l'OM"

Tony Cascarino garde de bons souvenirs de son passage à l'OM. Il a notamment apprécié l'ambiance du vestiaire, avec Marcel Dib, Bernard Casoni et consorts.





"J'ai vraiment aimé la camaraderie à l'OM. J'ai connu des vestiaires vraiment sympas à Millwall et à Nancy, mais Marseille, c'est au-dessus. On rigolait, ils se moquaient de mon français. D'ailleurs, mon fils, grand fan de l'OM, qui est parfaitement bilingue et vit à Tahiti, se marre toujours quand j'essaie de parler français. J'adorais Marcel Dib, qui avait joué avec Hoddle et Hateley et essayait de me parler anglais, Caso, Marquet, "Nino" Ferrer, Ferreri, De Wolf et Bruno Germain, à qui j'ai envoyé un petit mot pour ses 60 ans", s'est souvenu l'ancien attaquant, interrogé par La Provence. Il se verrait d'ailleurs bien remettre les pieds dans l'enceinte du stade Orange Vélodrome : "Je ne suis pas du genre à aller saluer tous les clubs où je suis passé. Mais l'OM, oui, j'ai envie de revenir un jour au Vélodrome, respirer son atmosphère. Et puis, jouer à la belote ! Avec Marcel Dib surtout ! Allez, donne-moi son numéro !"



Entre 1994 et 1996, Tony Cascarino a marqué 70 buts en 105 apparitions, toutes compétitions confondues.