Ligue 1 : Macron va discuter avec les clubs

Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec les acteurs du sport, lors d'une visio, mardi.





Selon RMC, le président de la République a organisé une réunion visio, mardi, avec les acteurs du sport. Il sera question des conséquences économiques de la situation sanitaire et Jean-Pierre Caillot, le président de Reims (Ligue 1) et du Collège Ligue 1 au sein de la Ligue de football professionnel, représentera les clubs professionnels de football.



Le gouvernement a débloqué 120 millions d'euros pour le sport de façon générale, dans le cadre d'un plan de relance, dont 30 millions devraient revenir aux clubs et aux fédérations. Les clubs de Ligue 1 estiment les pertes liées à la situation épidémique proches du milliard d'euros...