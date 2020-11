Cascarino : "Il manque l'état d'esprit 'droit au but' à l'OM"

Tony Cascarino regrette le manque d'ambitions offensives de l'équipe d'André Villas-Boas. L'ancien international irlandais considère que l'OM devrait toujours jouer l'attaque.





"J'ai vu les meilleurs moments d'OM-Manchester City. On sait bien que City évolue à un niveau totalement différent de celui de l'OM, mais j'ai du mal à voir jouer l'équipe marseillaise, parce que je ne l'identifie qu'à un certain style de jeu : courageux. Je déteste le fait que trop d'entraîneurs font jouer un foot tactique, appris dans les manuels. Pour moi, l'OM est résumé dans sa devise "Droit au but" et devrait toujours s'y conformer, sans montrer trop de respect à qui que ce soit en France, y compris le PSG. Oui, ils ont tout l'argent, les meilleurs joueurs, mais il manque cet état d'esprit à l'OM depuis deux décennies", a déclaré l'ancien attaquant marseillais dans les colonnes de La Provence.





"Tout le monde craignait cette équipe dangereuse"

Plus généralement, il n'apprécie pas vraiment le football prôné en France : "La Ligue 1 est ennuyeuse parce que trop tactique. La plupart des entraîneurs ont le même style, alors, à l'arrivée, les meilleurs restent les meilleurs. J'ai vu Nice l'autre soir et je me suis demandé si quelqu'un cherchait à faire autre chose que de la possession et de la contre-attaque. Moi, j'espère toujours voir un style différent comme c'est le cas en Allemagne. Le Bayern a les meilleurs joueurs mais Dortmund joue. Quand l'OM était compétitif en Europe, tout le monde craignait cette équipe dangereuse, imprévisible, capable de battre Milan, ça me manque."



Les Phocéens n'ont marqué que 12 buts en 9 matchs de Ligue 1, cette saison. Et ils n'en ont mis aucun en 3 rencontres de Ligue des Champions.