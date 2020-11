Gomis : "J'ai encore deux ou trois années à jouer"

Bafétimbi Gomis (335 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il souhaite encore jouer deux ou trois ans.





"Je ne me fixe pas de limites. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ma carrière et mes transferts - notamment de Saint-Etienne à Lyon - le prouvent. Ce qui est sûr, c'est que je continuerais à jouer tant que j'en aurais l'envie et les jambes. Pour l'instant, je suis content de mes statistiques. Je ne peux pas dire si Al Hilal sera mon dernier club mais j'ai encore deux ou trois années à jouer...", a confié l'ancien attaquant de l'OM lors d'un entretien accordé à But Football Club.





"J'ai déjà reçu des offres de clubs où j'ai joué"

Il pourrait ensuite s'investir dans un club : "C'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes. J'ai régulièrement des conversations avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ou avec ceux de l'Olympique Lyonnais. J'ai gardé des attaches. Quand je raccrocherais les crampons, je verrais ce qui se propose à moi. Dans l'idée, ce sera plutôt dans l'organigramme d'un club. J'ai déjà reçu des offres de clubs où j'ai joué. Je verrais bien dans deux ou trois ans. Dans tous les cas, je prendrais une décision pour mon bien et pour celui de ma famille."



Pour rappel, Gomis a marqué 21 buts en 34 apparitions sous le maillot de l'OM, lors de la saison 2016-2017.