Mercato : Séville en pole pour Thauvin ?

Le FC Séville aurait pris le meilleur sur le Milan AC, dans l'optique d'une possible signature de Florian Thauvin (27 ans).





Si l'on en croit les renseignements publiés par TMW, le club andalou a formulé une proposition de contrat assortie d'un salaire supérieur à celle de son homologue milanais (2,8 millions d'euros nets par an, sur cinq saisons). Il serait désormais favori pour obtenir le renfort du joueur de l'OM.



Une information à prendre avec des pincettes, alors que le média parle d'un possible transfert de Flotov cet hiver pour... 3 à 4 millions d'euros. À moins qu'il ne s'agisse d'une faute de frappe, le montant paraît peu crédible. Et d'autant plus si le club phocéen veut se laisser une chance de le remplacer et de prendre part à la lutte pour le podium.



Cette saison, Thauvin a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1. Il ne semble pour l'instant pas à son meilleur niveau. Il pourrait retrouver Lucas Ocampos, en Andalousie.