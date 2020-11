Papin a aimé le match des Bleus

Jean-Pierre Papin a salué la performance aboutie de l'équipe de France face au Portugal (1-0), samedi soir.





"J'ai aimé la maîtrise de cette équipe bien organisée. Elle a affiché du sérieux, de la discipline, ce qui est rassurant pour la suite. On pouvait craindre que le Portugal nous écrase avec sa maîtrise, cela n'a pas été le cas. La France était sûre de son football, bien en place, avec un grand gardien. Lloris a trois ballons à toucher, il réalise trois miracles. Aujourd'hui, il y avait tout même si cela manquait un peu de vitesse dans les transitions", a commenté l'ancien attaquant de l'OM lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"J'ai vu une équipe, pas une somme de talents"

Il pense que Didier Deschamps a raison de miser sur des éléments qui évoluent à l'étranger : "Ce milieu avec Rabiot, Kanté et Pogba me plaisent bien, il a beaucoup de talents. Pogba a été efficace dans la transition entre le milieu et l'attaque et a donné un coup de main derrière. Rabiot, plus haut, a été très bon à gauche et Kanté encore plus. Il était devant, derrière, il marque le but. Il est la pierre angulaire de cette équipe. Mais aujourd'hui, j'ai vu une équipe, pas une somme de talents. On a les joueurs pour ce type de système. On sent qu'ils évoluent dans de grands clubs, qu'ils sont habitués à cette rigueur tactique, plus importante que chez nous (en Ligue 1). Cela s'est vu à la récupération, dans certaines phases de pressing", a-t-il poursuivi.



Le prochain match des Bleus est prévu face à la Suède, mardi (20h45). Ils sont déjà assurés de terminer à la première place.