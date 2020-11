Boulma : "Le constat de Leonardo est fondé et juste"

Abdellah Boulma considère que Leonardo est dans le vrai, lorsqu'il compare la ferveur de Paris à Marseille, dans le domaine du football.





"Marseille bénéficie d'une identité locale, d'une popularité façonnée dans le temps grâce à l'OM qui joue un rôle d'unificateur à l'instar de l'ASSE/Lens, des villes où l'espace dédié au foot est important là où l'engouement autour de Paris est plus hétérogène, naturel au regard de sa structure sociale et de ses activités, entre autres. Or il a toujours existé une véritable culture foot au Parc, stade historique, incontournable pour tout footballeur, où la ferveur autour du club a toujours existé et qui tend désormais à s'exporter davantage au-delà des simples frontières du Parc ou de sa banlieue, notamment grâce à ses supporters. Le débat n'a pas lieu d'être, le constat de Leonardo, un tantinet maladroit, est fondé et juste", a confié le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Pour rappel, la sortie du Brésilien a vexé de nombreux fans parisiens, dont le Collectif Ultras Paris.