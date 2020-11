Bayern : Breitner s'interroge sur le niveau de Sarr

Polo Breitner, journaliste spécialisé sur la Bundesliga, a évoqué l'arrivée de Bouna Sarr (28 ans) au Bayern Munich. Il indique qu'il n'a pour l'instant pas convaincu et qu'elle suscite des interrogations.





"Bouna Sarr a été moyen lors du classique d'Allemagne. Il fait des matchs très corrects en ce moment. Le Bayern, c'est une équipe physique. Mais c'est aussi tellement technique, que dès que tu as un joueur un peu moyen comme Sarr, et ce n'est pas péjoratif, qui vient dans cette équipe, ça se voit tout de suite... Ce n'est pas le même niveau. Sarr est le remplaçant de Pavard. Il va évoluer, il va apprendre. Mais sa qualité de centres n'est pas extraordinaire. Sur les ballons chauds, il fait des erreurs de placement. Il voit le niveau du Bayern. C'est un truc extraordinaire. Il n'y a pas de fautes collectives, et les erreurs individuelles sont limitées au minimum. D'ailleurs, en Allemagne, tout le monde se repose la question "pourquoi Sarr est arrivé au Bayern ?", a lâché le journaliste sur l'antenne de RMC.



Pour rappel, Sarr a jusque-là disputé 6 matchs, toutes compétitions confondues, avec le club bavarois.