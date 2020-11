Deschamps : "Ça me fait très plaisir de les voir comme ça"

Samedi soir, la France s'est imposée face au Portugal (1-0), en Ligue des Nations. Didier Deschamps a confié sa satisfaction.





"Ça me fait très plaisir de les voir comme ça, de venir chercher la victoire ici. Elle est méritée, avec beaucoup de solidarité, de qualité. On a atteint notre objectif. Quoiqu'il arrive, on restera premiers. C'est bien d'atteindre les objectifs et je suis très fier des joueurs, la période n'est pas simple, c'est compliqué", a déclaré le sélectionneur des Bleus au micro de TF1. Et de poursuivre : "Certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures. Mais quand ils se retrouvent là, il y a toujours cet esprit de compétiteur, et ils ont prouvé qu'on était toujours une grande équipe."



Ngolo Kanté a inscrit le seul but du match, à la 53e minute, après une frappe d'Adrien Rabiot relâchée par Rui Patricio.