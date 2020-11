Mercato : Issa Kaboré à l'OM cet hiver ?

L'OM penserait à Issa Kaboré (19 ans), en vue de renforcer le côté droit de sa défense. Des discussions auraient même été entamées avec les Citizens pour son transfert, cet hiver ou l'été prochain.





Si l'on en croit les renseignements communiqués par Téléfoot, Pablo Longoria lorgne le latéral qui est sous contrat avec Manchester City. Il aurait même profité du match joué il y a quelques semaines pour sonder les dirigeants des Citizens sur sa situation, alors qu'il est actuellement prêté au FC Malines. André Villas-Boas apprécierait particulièrement son profil et sa capacité à s'engager franchement sur son couloir.



Le média assure que l'OM a une chance de décrocher sa signature, bien que le joueur ne se soit engagé qu'en juillet dernier avec Manchester City. Et l'opération pourrait aboutir dans le cadre d'un transfert définitif de 5 millions d'euros, en janvier ou lors du prochain mercato estival. Lyon et LOSC auraient également un oeil sur lui, mais pourraient donc être devancés par les Phocéens.



Cette saison, Kaboré a disputé 10 matchs de Jupiler Pro League et délivré 2 passes décisives.