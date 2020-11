Armand pense que Thauvin a besoin de temps

Sylvain Armand considère que Florian Thauvin (27 ans) a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Il pourra ensuite prétendre à une place en équipe de France.





"Est-ce que les suiveurs sont trop durs avec Thauvin ? Non ! Car il est quand même champion du monde. Mais il est utile de rappeler qu'il a été blessé pendant une année. Il a besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau. Peut-être que son histoire de contrat lui trotte dans la tête malgré tout. S'il arrive à retrouver le niveau qu'il avait il y a un an et demi de ça, il pourra bien évidemment revenir chez les Bleus. Et il aura peut-être même un crédit supérieur à certains, avec son statut de champion du monde. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, Thauvin fait trop peu dans le contenu par rapport à son équipe et à l'OM...", a estimé l'ancien joueur du PSG et de Nantes au micro de Téléfoot.



Parfois un peu léger dans le contenu de ses matchs, Thauvin a quand même marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1, cette saison.