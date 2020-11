Mercato : Dia transféré en janvier ?

Boulaye Dia (23 ans) a réussi un gros début de saison sous les couleurs rémoises. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, lors du mercato hivernal, selon son entraîneur David Guion.





"On comprend mieux pourquoi j'étais très content que Boulaye Dia reste avec nous. Avec 8 buts, il nous aide à remonter au classement. Il y a encore 7 matchs avant la trêve hivernale, ce qui m'importe, c'est d'optimiser Boulaye Dia sur ces matchs-là. Je suis dans le présent, on verra au mercato d'hiver ce qu'il va se passer pour lui", a déclaré le technicien du Stade de Reims au micro de la chaîne Téléfoot.



Pour rappel, l'OM figure parmi ses prétendants les plus sérieux. Il reste néanmoins à voir s'il disposera des moyens pour convaincre ses dirigeants de le laisser filer. Son transfert est estimé entre 12 et 15 millions d'euros.