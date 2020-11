EdF : Rami demande à Benzema de s'excuser

Adil Rami (34 ans) souhaite revoir Karim Benzema (32 ans) sous le maillot bleu. Il lui conseille de présenter des excuses publiques auprès de Didier Deschamps.





"Sa capacité à associer les joueurs pour faire une meilleure équipe. Et pas uniquement prendre les meilleurs joueurs. Je l'ai beaucoup observé. Il fait attention à la cohésion avant tout. Mais j'ai pourtant envie de dire un truc. C'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n'est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud, car c'est un buteur. Mais s'il y avait une réconciliation avec le sélectionneur, ce serait formidable de revoir Benzema en Bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C'est trop bête cette histoire. S'il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, eh bien fais-le Karim. Pense aux Bleus !" a déclaré le défenseur de Boavista dans les colonnes du Parisien.



Pour rappel, l'ancien attaquant lyonnais avait fait la déclaration suivante : "Si Didier Deschamps est raciste, comme le suggère Eric Cantona ? Non, je ne le pense pas. Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Il faut savoir qu'en France le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections. Mais je ne sais pas si c'est une décision individuelle de Didier, car je m'entends bien avec lui, et avec le président. Je m'entends bien avec tout le monde." L'ancien coach de l'OM a ensuite affirmé qu'il n'oublierait jamais ses paroles. Et on sait combien le technicien basque a de la suite dans les idées.



On peut imaginer que l'attitude de Benzema dans le dossier de la sextape de Mathieu Valbuena n'a pas non plus aidé à son retour chez les Bleus.