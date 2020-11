Ascher : "Les propos de Leonardo ont été mal compris"

Les propos tenus par Leonardo sur la ville de football qu'est Marseille ont choqué, à Paris. Grégory Ascher croit qu'il faut déduire autre chose des paroles du Brésilien.





"Je pense que les propos de Leonardo ont été mal compris. Il est passionné, il connaît le club mieux que personne, c'est un enfant du PSG. Mais même les supporters du PSG, même les ultras vont te dire : “nous, on est entre nous, on est 15 000 à Boulogne ou à Auteuil à chanter. Mais la ville, derrière, n'est pas une gigantesque ville de foot”. Le fait de dire qu'il y a du théâtre, des activités artistiques, des musées... Je trouve plus choquant qu'un Marseillais ne dise pas : “vous êtes gentils, mais nous aussi on a du théâtre...” C'est ça qui est le plus choquant. Que Paris soit une ville moins foot que Marseille, c'est un fait. Cela ne veut pas dire que les supporters sont moins passionnés. Cela veut dire que la ville l'est moins, il n'y a rien de choquant", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



La façon dont les propos du directeur sportif du PSG ont blessé les fans parisiens démontre bien combien le sujet les agace. Il ne fait bien sûr pas de doute que la ferveur est d'un autre niveau, à Marseille.