PSG-OM : Leonardo a irrité les membres du CUP

Les propos tenus par Leonardo sur la vraie ville de football qu'est Marseille ne font pas l'unanimité, dans les rangs des supporters parisiens. Le Collectif Ultras Paris a réagi par le biais d'un communiqué.





"Etonnant que M. Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters, même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l'histoire du club, l'aimer et la respecter... Il faut connaître ses supporters et le peuple du Parc des Princes", a notamment écrit le groupe de supporters parisien.



Le regard de ces fans sur l'ambiance actuelle du Parc des Princes est assez subjectif. Si certains en doutent, la différence entre le PSG et les autres clubs ne se fait évidemment pas dans les tribunes, mais bien au niveau du compte en banque alimenté par les Qataris.