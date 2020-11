Mercato : le Milan AC coincerait sur le salaire de Thauvin

En plus de ne pas être capable de payer l'indemnité du transfert de Florian Thauvin (27 ans), le Milan AC coincerait sur sa rémunération.





Selon les renseignements recueillis par MilanNews.it, le club lombard n'est pas disposé à proposer plus de 3 millions d'euros par an au joueur marseillais. Or il est actuellement rétribué à hauteur de 5 millions. Même si on peut imaginer que Flotov bénéficierait du statut fiscal avantageux mis en place pour la Serie A, on peine à croire qu'il réponde favorablement à ce type de propositions. D'autant que le média précise que des clubs de Premier League s'intéressent aussi à lui.



Pour rappel, Thauvin affiche de belles statistiques, ce début de saison. Il a notamment marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1. Son contrat se termine en juin prochain et l'OM tente actuellement de le convaincre de prolonger.