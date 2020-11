EdF : Ménès pointe la responsabilité de Mandanda sur les buts

Pierre Ménès considère que Steve Mandanda (35 ans) aurait pu faire mieux sur les deux buts encaissés par les Bleus, contre la Finlande (0-2).





"Si on aime bien Steve, on dira qu'il ne pouvait rien faire sur les deux buts. Si on est un peu plus objectif, on notera qu'il ne ferme pas très bien son angle sur le premier et que sa détente est un peu courte sur le second. Deux frappes cadrées, deux buts : le comble de la frustration pour un gardien", a lancé le journaliste sur son blog.



Pour rappel, le premier but a été inscrit sur un face-à-face, et le second d'une frappe enroulée dans la lucarne.