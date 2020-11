Mercato : Dia plutôt vers l'étranger ?

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Boulaye Dia (23 ans) pourrait rejoindre les rangs d'un club étranger, ces prochains mois.





Si l'on en croit les informations rapportées par Simone Rovera, journaliste de Téléfoot, l'attaquant du stade de Reims bénéficie d'un bon de sortie. Il pourrait partir à condition qu'un club mette 12 à 15 millions d'euros sur la table, pour le recruter. Et il serait sur les tablettes de clubs allemands et de Premier League, lesquels disposent de moyens importants.



Pour rappel, Le 10 Sport assure quant à lui que Pablo Longoria maintient le lien avec le buteur rémois. L'OM pourrait tenter sa chance, lors du mercato hivernal, voire lors du prochain été, alors que la fin de son contrat est en juin 2022. Le joueur aurait déjà reçu des propositions émanant de Russie (Lokomotiv) et d'Angleterre.



Cette saison, Boulaye Dia a inscrit la bagatelle de 8 buts en 8 matchs de Ligue 1.